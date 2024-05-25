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«Ливерпуль» всерьёз взялся за трансфер молодого защитника из Лиги 1

25 Мая 2024 • 13:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.30 X 6.30 2 10.00
Через 7 ч. 7 мин.

Английский «Ливерпуль» всерьёз намерен приобрести у французского «Лилля» 18-летнего центрального защитника. Речь идёт о Ленни Йоро, которым также интересуются мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, мерсисайдцы активизировали попытки провернуть трансфер молодого защитника, у которого летом 2025 года истекает контракт с «Лиллем».

Ранее сообщалось, что француз будет стоить в районе 50-60 миллионов евро. Йоро хотел перейти в мадридский «Реал», но «королевский клуб» охладил интерес к центральному защитнику. Лени провёл 32 матча в последнем розыгрыше Лиги 1, где отметился 2 забитыми голами.

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