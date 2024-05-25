Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку назвал своего самого сложного соперника в карьере. Напомним, бельгиец перебрался на «Этихад Стэдиум» прошлым летом из французского «Ренна».

«Мне приходилось играть против многих хороших правых защитников, но самым сложным я бы назвал Риса Джеймса. Думаю, он очень сильный защитник», – цитирует Доку журналист Джек Кенмэр.

Напомним, Джеймс пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм. В предпоследнем туре АПЛ капитан лондонского «Челси» получил красную карточку, которая стала для него второй в кампании. По этой причине англичанин не поможет «Челси» в трёх первых турах нового розыгрыша АПЛ.