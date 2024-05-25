Символическая сборная сезона Английской премьер-лиги

Завершился сезон в Английской премьер-лиге, наступило самое время подводить итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает символическую сборную года.

Давид Райа («Арсенал»)

Испанца назвали лучшим вратарём сезона в Англии, и в этом есть смысл. Когда Райа пришёл в «Арсенал», многие этому удивились. Ещё более странным выглядело решение Артеты поставить своего земляка в основу. Однако Райа, в отличие от Рамсдейла, внушил обороне «канониров» уверенность. Испанец не «косячил», а спасал команду в тех эпизодах, когда в этом была необходимость. На счету Райи 16 матчей на ноль – результат отличный.

Виргил ван Дейк («Ливерпуль»)

Защитника из Нидерландов критиковали в минувшем сезоне, что он сдал и уже не тот. Однако в этом завершившемся футбольном году ван Дейк вновь показал себя как одного из лучших в мире. Он опять был непроходимой скалой, вокруг которой Клопп выстраивал оборону. За весь сезон ван Дейк пропустил два матча из-за деквалификации, а в остальных действовал без замен от стартового до финального свистка.

Бен Уайт («Арсенал»)

В прошедшем сезоне защитник, который изначально действовал в центре, перебрался на правый фланг. Уайт раскрылся и провёл отличный сезон на этой позиции. Защитник успевал отрабатывать у своих ворот, набрав очень приличную статистику, но при этом и помогал атаке (4+4 для его позиции хороший результат). Пожалуй, Уайт – лучший защитник с английским паспортом прямо сейчас, тем страннее выглядят его проблемы с Гаретом Саутгейтом, который не может найти футболисту место в стартовом составе команды.

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»)

За хорвата прошлым летом «горожане» заплатили 90 миллионов евро, и прошедший сезон показал, что не зря. Гвардиол не только образцово действовал в обороне, но и серьёзно помогал атаке. При этом хорват по ходу сезона выходил и в центре защиты, и на левом фланге, что добавило «горожанам» вариативности. Гвардиол в этом сезоне однозначно доказал, что входит в число лучших в мире в обороне. При этом минувший год скорее всё же был для хорвата на адаптацию, так что стоит ждать прогресса.

Родри («Манчестер Сити»)

Испанец, пожалуй, сейчас лучший в мире полузащитник, который сочетает в себе разные качества. С одной стороны, испанец полезен в атаке, имея 8+9 в 34 турах Премьер-лиги. С другой, у него в среднем за матч больше 2 отборов и чуть меньше 1 перехвата. Родри – это важнейший элемент в построении игры Гвардиолы, без которого механизм «горожан» барахлит. За сезон в Премьер-лиге «Манчестер Сити» проиграл три матча – во всех из-за дисквалификации Родри отсутствовал. Жаль, что всё же позиция испанца делает его не столь заметным, что не позволяет ему пока получить признание и личные награды.

Деклан Райс («Арсенал»)

Прошлым летом говорили, что «канонирам» для чемпионства не хватало игрока вроде Райса. Летом «Арсенал» выиграл за него конкуренцию у «Манчестер Сити», и хавбек показал высочайший класс. Райс быстро взял середину поля под свой контроль, развязав руки атакующей группе команды. С точки зрения обороны у него показатели даже чуть лучше, чем у Родри, правда, чуть хуже в атаке – 7+8. Райс явно претендует на то, чтобы стать таким же важным кирпичиком в структуре Артеты, как и испанец у Гвардиолы.

Коул Палмер («Челси»)

Наверное, это главное открытие сезона. Когда в августе «Челси» ко всем прочим приобрёл ещё и Палмера у «Манчестер Сити», все удивились. В стане «горожан» он не был ярким игроком, а у «синих», казалось, все места в составе и так заняты. Однако Палмер в лондонском сумбуре забрал себе роль лидера. Именно он стал вторым бомбардиром турнира, хотя отчасти и благодаря пенальти – 9 точных ударов (из общих 22). Правда, к этому показателю Палмер прибавил 11 голов. Хавбек установил рекорд «Челси» по количеству голевых действий за сезон (33) и стал третьим в истории футболистом до 21 года, которому в АПЛ покорилось 30 результативных очков. В общем Палмер точно заслужил персональное внимание.

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Воспитанник «горожан» провёл феноменальный сезон и не зря получил звание Игрока года. Статистика у англичанина отличная – 19+8 в 35 матчах. Причём Фоден играл почти на всех позициях в середине и в атаке «Манчестер Сити» по ходу сезона, там, куда его отправлял Гвардиола. При этом Фоден часто проявлял себя в важнейших матчах сезона – голы в ворота «МЮ», «Тоттенхэма», «Астон Виллы», «Брайтона», ассист с «Ньюкаслом». Возможно, не имей игрок английского паспорта, он не получил бы звание Игрока года. И всё же Фоден в любом случае провёл отличный сезон и заслуживает права быть в числе лучших.

Букайо Сака («Арсенал»)

Левый нападающий окончательно укрепился в роли лидера «Арсенала». В стане «канониров» много игроков, которые влияют на результат, но именно Сака был важнейшим. 16+9 в 35 матчах – отличный показатель для 22-летнего футболиста. Когда Сака получал повреждения, болельщики «Арсенала» вздрагивали, понимая его незаменимость. В среднем за матч у него было больше 3 ударов за игру и больше 2 ключевых передач. Сака – это точно тот футболист, который помог «Арсеналу» претендовать на золото вплоть до последнего тура.

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Концовка сезона у египтянина получилась смазанной, что подпортило впечатление. Тем не менее Салах провёл очень сильный сезон. К зиме у египтянина была отличная статистика – 14+8. Именно благодаря феноменальной игре Салаха «Ливерпуль» в концовке сезона претендовал на чемпионское звание и уверенно решил главную задачу сезона, вернувшись в Лигу чемпионов.Под конец сезона египтянин был не столь ярок, хотя всё равно отмечался голевыми действиями. Так или иначе, не будь Салаха, «Ливерпуль» не решил бы свои задачи. Жаль, что возраст сказывается, и по этой причине мерсисайдцы могут расстаться с египтянином уже летом.

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

В этом сезоне норвежца критиковали. Он стал меньше забивать, упускать больше шансов. Статистика подтверждает – в прошлом сезоне Холанн отличился 36 раз, а в этом – «всего» 27. По сравнению с собой норвежец действительно сдал, но при этом он вновь стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Если сравнивать Холанна не с ним самим, а с другими нападающими Англии, то он, безусловно, остаётся в числе лучших, если не лучшим. Норвежец абсолютно точно в числе лучших футболистов сезона.

Роман Андреев