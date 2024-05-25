Гвардиола: «Компани в будущем станет тренером «Манчестер Сити», запомните мои слова»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен в том, что наставник «Бёрнли» Венсан Компани в будущем возглавит «горожан». Напомним, бельгиец в своё время провёл 11 лет в составе «Манчестер Сити» и четырежды становился чемпионом Англии.

«Компани в будущем станет тренером «Манчестер Сити», запомните мои слова. Да, это обязательно произойдёт. Вы мне ещё позвоните после этой новости», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В настоящий момент Компани очень близок к назначению в мюнхенскую «Баварию». Немцы должны заплатить «Бёрнли» за бельгийца в районе 10 миллионов евро компенсации.