Тен Хаг отказался говорить с представителями «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался разговаривать с представителями мюнхенской «Баварии». По информации от Sky Sports, руководство немцев выходил на связь с нидерландским специалистом, но тот отказался обсуждать условия потенциального сотрудничества.

По сведениям источника, тен Хаг посчитал неуважением к «Манчестер Юнайтед» разговоры с другим клубом. Эрик был сосредоточен на том, чтобы завершить сезон с манкунианцами.

В данный момент «Бавария» предпочитает назначить на пост нового тренера Венсана Компани из «Бёрнли». Вчера появилась новость о том, что тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после финала Кубка Англии.