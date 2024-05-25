Нападающего «Барселоны» хотят подписать два клуба АПЛ

Нападающий Жоау Фелиш после окончания аренды вернется из каталонской «Барселоны» в мадридский «Атлетико». При этом «матрасники» не заинтересованы в игроке, а потому могут отправить его в другой клуб.

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в трансфере форварда заинтересованы два представителя Английской премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Вест Хэме» и бирмингемской «Астон Вилле». «Атлетико» может продать Фелиша, если за него предложат порядка 50 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании 24-летний португалец сыграл 29 матчей. Жоау отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.