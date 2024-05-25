«Эвертон» может подписать бывшего полузащитника «Ливерпуля»

«Эвертон» в летнее трансферное окно может усилиться бывшим полузащитником «Ливерпуля». Речь идёт о хавбеке туринского «Ювентуса» Артуре Мело, который выступал за «скаузеров» в прошлом сезоне на правах аренды.

Напомним, в нынешней кампании Артур защищает цвета «Фиорентины», но команда Винченцо Итальяно не намерена выкупать бразильца на постоянно основе. Летом футболист вернётся в туринский «Ювентус», который попробует найти для бразильца новую команду.

Помимо «Эвертона» Артура ранее также связывали с лондонским «Арсеналом». В этом розыгрыше итальянской Серии А полузащитник отметился двумя голами и тремя результативными передачами.