Два испанских клуба пытаются перехватить Солера у «Астон Виллы»

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может вернуться в чемпионат Испании, несмотря на интерес от «Астон Виллы» из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Санти Уны, в услугах полузащитника заинтересованы «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери очень хотел бы заполучить в свою команду Солера. 27-летний полузащитник оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карлос отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Франции. Испанец получал мало игровой практики, поэтому хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.