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Два испанских клуба пытаются перехватить Солера у «Астон Виллы»

25 Мая 2024 • 11:38 Комментировать
Осасуна
...
Вильярреал
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Через 2 ч. 16 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может вернуться в чемпионат Испании, несмотря на интерес от «Астон Виллы» из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Санти Уны, в услугах полузащитника заинтересованы «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери очень хотел бы заполучить в свою команду Солера. 27-летний полузащитник оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карлос отметился двумя голами и двумя ассистами в чемпионате Франции. Испанец получал мало игровой практики, поэтому хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
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ОСАСУНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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