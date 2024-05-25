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Два клуба хотят купить вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона

25 Мая 2024 • 11:36 Комментировать

Первый номер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты CaughtOffside.

Согласно сведениям источника, в подписании бразильского вратаря заинтересованы два представителя чемпионата Саудовской Аравии. Речь идет об «Аль-Насре» и «Аль-Иттихаде». Английская сторона, в свою очередь, может отпустить голкипера, если за него предложат около 50 миллионов евро.

Эдерсон играет в составе «горожан» с лета 2017 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает в 2026-м. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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