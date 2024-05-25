Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»

«Это плохое известие. Если подобное случается, значит что-то вышло из строя. Но я не знаю точных причин, из-за которых произошла отставка. Поэтому не могу в полной мере высказаться. Мне пока нечего сказать по этому поводу», - передает слова испанского тренера газета Marca.