Гвардиола прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны»

Каталонская «Барселона» уволила Хави Эрнандеса с поста главного тренера. Об этом поделился мнением наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«Это плохое известие. Если подобное случается, значит что-то вышло из строя. Но я не знаю точных причин, из-за которых произошла отставка. Поэтому не могу в полной мере высказаться. Мне пока нечего сказать по этому поводу», - передает слова испанского тренера газета Marca.
Сезон-2023/2024 каталонский клуб завершил без трофеев. Команда финиширует в чемпионате Испании на втором месте. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей уступили «ПСЖ».
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