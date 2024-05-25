Тен Хаг: «Летом нам нужно подписать ещё одного нападающего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчёт планов своей команды на летнее трансферное окно. Напомним, в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги манкунианцы финишировали на восьмом месте.

«Летом нам нужно подписать ещё одного нападающего. Если мы сможем пригласить центрального полузащитника и защитника на замену Рафаэлю Варану, всё будет смотреться хорошо. Если игроки смогут избежать травм, мы сможем замахнуться на топ-4», – цитирует тен Хага Voetbal International.

Ранее сообщалось, что тен Хаг будет уволен в ближайшие дни. На судьбу нидерландца якобы не повлияет результат финального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».