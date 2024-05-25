Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» был лёгкой мишенью для экспертов в этом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о том, почему английские эксперты беспощадно критиковали его команду в этом сезоне. Напомним, манкунианцы финишировали в чемпионате на восьмом месте. Тем не менее, у команды есть возможность немного скрасить сезон – для этого нужно выиграть финал Кубка Англии у «Манчестер Сити».

«Английские эксперты пытаются проявить себя. Они хотят показать, что стоят тех денег, которые им платят. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне был для них лёгкой мишенью. Это величайший клуб в Англии. Возможно, даже во всём мире. Когда дела идут не очень хорошо, эксперты постоянно говорят и используют очень резкие выражения», – цитирует тен Хага Vortbal International.