Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити»

«Мы очень уважительно относимся к «Манчестер Юнайтед». Так было всегда. В последнее десятилетие «Манчестер Сити» успешнее «красных дьяволов», но если брать всю историю, то «МЮ» - лучший футбольный клуб Англии. Уже за это их стоит уважать», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.