Гвардиола назвал лучший клуб Англии в истории – это не «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучший клуб в истории английского футбола.
«Мы очень уважительно относимся к «Манчестер Юнайтед». Так было всегда. В последнее десятилетие «Манчестер Сити» успешнее «красных дьяволов», но если брать всю историю, то «МЮ» - лучший футбольный клуб Англии. Уже за это их стоит уважать», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.
В субботу, 25 мая, «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Матч состоится на стадионе «Уэмбли» и начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Liveresult.ru.
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