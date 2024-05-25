Тен Хаг: «Люк Шоу – это лучший левый защитник в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень левого защитника Люка Шоу. Напомним, в этом сезоне англичанин из-за различных травм смог сыграть всего 12 матчей в Премьер-лиге.

«Люк Шоу – это лучший левый защитник в мире. Этот парень очень хорош. Тем не менее, он пережил страшную травму на старте своей карьере. По данной причине он никогда не сможет проводить по 60 матчей за сезон», – цитирует тен Хага Voetbal International.

28-летний Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, когда перебрался из «Саутгемптона» за 37,5 миллионов евро. Люк выиграл в составе своей команды два Кубка лиги и одну Лигу Европы.