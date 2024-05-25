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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Дзерби может возглавить топ-клуб из Лондона

25 Мая 2024 • 09:02 Комментировать

Итальянский специалист Роберто де Дзерби может перейти на работу в лондонский «Челси», об этом рапортует The Telegraph.

Согласно данным источника, боссы «пенсионеров» рассматривают кандидатуру 44-летнего наставника. Ранее было объявлено, что де Дзерби покинет пост рулевого «Брайтона» в конце текущего сезона.

Несколько дней назад «Челси» объявил об отставке аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Под руководством этого тренера лондонская команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Благодаря этому «синие» пробились в еврокубки на следующий сезон.

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