Де Дзерби может возглавить топ-клуб из Лондона

Итальянский специалист Роберто де Дзерби может перейти на работу в лондонский «Челси», об этом рапортует The Telegraph.

Согласно данным источника, боссы «пенсионеров» рассматривают кандидатуру 44-летнего наставника. Ранее было объявлено, что де Дзерби покинет пост рулевого «Брайтона» в конце текущего сезона.

Несколько дней назад «Челси» объявил об отставке аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Под руководством этого тренера лондонская команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Благодаря этому «синие» пробились в еврокубки на следующий сезон.