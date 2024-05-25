Звезда «Манчестер Юнайтед» Фернандеш выбрал клуб на будущее

«Мне нравится играть на «Олд Траффорд». Обожаю это ощущение больше всего на свете. Я не собираюсь уходить из клуба. Играть здесь было всегда моей мечтой. Но мне бы хотелось, чтобы наши цели были одинаковыми. Я хочу бороться за чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Я готов продолжать бороться», - передает слова португальца инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.