Звезда «Манчестер Юнайтед» Фернандеш выбрал клуб на будущее

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос касательно своего будущего.
«Мне нравится играть на «Олд Траффорд». Обожаю это ощущение больше всего на свете. Я не собираюсь уходить из клуба. Играть здесь было всегда моей мечтой. Но мне бы хотелось, чтобы наши цели были одинаковыми. Я хочу бороться за чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Я готов продолжать бороться», - передает слова португальца инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
В завершившемся розыгрыше АПЛ Фернандеш провел 35 матчей, в которых отметился десятью голами и восемью ассистами.
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