Гвардиола похвалил одного футболиста «Манчестер Юнайтед» - названо имя

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно игры полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.
«Бруну оказывает огромное влияние на игру. Это невероятный футболист. Могу сказать с уверенностью, что креативность этого парня одна из лучших, что я когда-либо видел», - передает слова испанского специалиста UtdDistrict.
Фернандеш защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В общей сложности португальский хавбек провел в составе «красных дьяволов» 230 поединков, записав на свой счет 79 забитых мячей и 64 голевые передачи.
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