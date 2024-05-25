«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» в борьбе за звезду «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» лидирует в споре за вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

Манкунианцы ведут борьбу за 22-летнего футболиста с лондонским «Челси». Как утверждает журналист Руди Галетти, «красные дьяволы» опережают конкурентов в гонке за Олисе, однако «Челси» пока рано списывать со счетов. Ситуация может измениться, и многое будет зависеть от требований нового тренера «синих», который пока не назначен.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Майкла Олисе в 50 млн евро, но «Кристал Пэлас» может запросить за своего лидера более внушительную сумму. Прошлым летом игрок заключил с «орлами» новый контракт, рассчитанный до 2027 года.