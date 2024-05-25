Стало известно, как «Бавария» пришла к решению назначить Компани

В «Баварии» готовятся объявить о назначении Венсана Компани на должность главного тренера.

Неожиданная для многих сделка должна состояться в ближайшие дни, о чём сообщили различные авторитетные источники. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, высокопоставленные лица «Баварии», включая Ули Хёнесса, до последнего выступали за возвращение Ханса-Дитера Флика, однако спортивному директору Максу Эберлю удалось отстоять идею приглашения Компани: «Поверьте мне, я вижу в нём нечто особенное», – приводит слова функционера источник. В конечном итоге внутри клуба было принято решение довериться молодому бельгийскому наставнику, ныне работающему в «Бёрнли».