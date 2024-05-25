Тен Хаг: «Если бы не травмы, «Манчестер Юнайтед» попал бы в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что без проблем с травмами его команда вполне могла финишировать в четвёрке по итогам сезона в Премьер-лиге.

«Красные дьяволы», на протяжении всей кампании испытывавшие серьёзные кадровые трудности, заняли лишь восьмое место в завершившемся розыгрыше чемпионата.

«Чего мы можем достичь в новом сезоне? Мы способны составить конкуренцию в борьбе за топ-4. Многие команды ставят такую цель, но мы определённо относимся к их числу. Мы бы достигли этого и в текущем сезоне, если бы не теряли столько игроков из-за травм. Именно в этом заключается главная проблема, которую нам предстоит решить», – заявил тен Хаг в преддверии субботнего матча финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».