​Бернарду Силва: «Без болельщиков футбол - ничто»

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернанрду Силва считает, что без болельщиков его нынешний клуб ни за что не добился бы своих последних успехов. Подопечные Хосепа Гвардиолы снова стали чемпионами Англии, а также сыграют в Кубке страны.

- В первые шесть месяцев в «Манчестер Сити» я играл нечасто, но во второй половине первого сезона стал чаще появляться на поле и тут же сформировалась очень прочная связь с болельщиками. Я стараюсь не ударить в грязь лицом перед болельщиками, по той причине, что без фанатов футбол - ничто, - цитирует слова Бернарду Силвы derbyderbyderby.it.