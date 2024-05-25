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​Бернарду Силва: «Без болельщиков футбол - ничто»

25 Мая 2024 • 02:42 Комментировать

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернанрду Силва считает, что без болельщиков его нынешний клуб ни за что не добился бы своих последних успехов. Подопечные Хосепа Гвардиолы снова стали чемпионами Англии, а также сыграют в Кубке страны.

- В первые шесть месяцев в «Манчестер Сити» я играл нечасто, но во второй половине первого сезона стал чаще появляться на поле и тут же сформировалась очень прочная связь с болельщиками. Я стараюсь не ударить в грязь лицом перед болельщиками, по той причине, что без фанатов футбол - ничто, - цитирует слова Бернарду Силвы derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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