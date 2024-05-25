В «Баварии» считают, что Тухель уже договорился с английским клубом

Покидающий «Баварию» Томас Тухель может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Мюнхенцы приняли решение о расставании с немецким наставником ещё в феврале, однако недавно стороны обсуждали возможное продолжение сотрудничества – безуспешно. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в «Баварии» уверены, что одной из главных причин сорвавшихся переговоров с Тухелем стала его договорённость с «Манчестер Юнайтед», уже достигнутая к тому моменту.

На сегодняшний день тренером «красных дьяволов» остаётся Эрик тен Хаг. По многочисленным слухам, нидерландец будет отправлен в отставку после субботнего финала Кубка Англии против «Манчестер Сити», однако сам специалист опровергает эту информацию.