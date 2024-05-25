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Романо: «Эмери хочет видеть Баркли в «Астон Вилле»

25 Мая 2024 • 02:06 Комментировать
Кристал Пэлас
5:0
Астон Вилла

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери определил Росса Баркли в качестве одной из приоритетных трансферных целей.

Экс-футболист сборной Англии не смог спасти «Лутон Таун» от вылета из Премьер-лиги, однако, похоже, реанимировал карьеру и вновь попал на радары статусных клубов элитного дивизиона. По информации инсайдера Фабрицио Романо, рулевой «Астон Виллы» Эмери лично заинтересован в подписании 30-летнего хавбека. Испанский специалист уверен, что англичанин станет отличным дополнением для его команды.

Росс Баркли стал автором пяти голов и четырёх ассистов в 32 матчах АПЛ-2023/24 за «Лутон Таун».

Напомним, что Баркли уже выступал за «Астон Виллу» в прошлом: он представлял цвета «вилланов» в сезоне-2020/21, будучи арендованным у «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Росс Баркли Астон Вилла Лутон Таун Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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