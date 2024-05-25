​Магуайр: «Сезон сложился разочаровывающе»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр признал, что сезон сложился для его команды разочаровывающим образом. Команда заняла только восьмое место в турнирной таблице английского чемпионата, и даже победа в Кубке Англии вряд ли исправит положение дел:

- Конечно, сезон сложился реально разочаровывающим образом. Это понимают все. Сезон оказался намного сложнее, чем раньше. Когда такое случаются, под давлением оказываются все, не только тренер. Я в этой команде пять лет и я знаю, что к чему, - цитирует слова Магуайра derbyderbyderby.it.

Финал Кубка Англии состоится уже сегодня, в субботу, 25 мая.