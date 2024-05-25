Гвардиола прокомментировал скорое назначение Компани в «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о назначении Венсана Компани на пост рулевого «Баварии».

Бывший защитник «горожан» в скором времени должен официально занять должность во главе мюнхенского гранда, о чём уже сообщили различные авторитетные источники.

«Я буду рад, если это произойдёт. У меня сложилось очень позитивное впечатление о Винни. Не имеет значения то, что его «Бёрнли» вылетел из АПЛ. Я знаю, какой он человек, как понимает игру, как ведёт себя с прессой. Я очень высокого мнения о его работе.

Я хочу, чтобы «Бавария» приняла лучшее решение для себя. Я люблю этот клуб, он заслуживает самого лучшего. Если там верят в Винни, то мы безоговорочно его поддерживаем», – цитирует City Xtra Гвардиолу.