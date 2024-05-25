«Манчестер Сити» готов продать дорогостоящего полузащитника

Хавбек «Манчестер Сити» Матеус Нунес может быть продан в предстоящее трансферное окно.

«Горожане» приобрели португальца прошлым летом, заплатив за него «Вулверхэмптону» более 60 млн евро. Игрок не смог пробиться в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы, поэтому грядущим летом клуб может с ним расстаться. По информации журналиста Грэма Бэйли, «Манчестер Сити» готов выслушать предложения по 25-летнему футболисту. Интерес к полузащитнику уже проявили представители чемпионата Саудовской Аравии.

Матеус Нунес принял участие в 29 матчах «горожан» в текущем сезоне, отметившись пятью ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 млн евро.