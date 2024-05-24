Уокер ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о своём будущем в клубе.

Контракт 33-летнего англичанина истекает в 2026 году, и пока неизвестно, планируют ли стороны заключать новый договор.

«Впереди у меня ещё два года [контракта], и я по-прежнему думаю, что могу многое дать «Манчестер Сити». Возможно, я играю не так много, как хотел бы, но я показываю те результаты, что показывал в этом сезоне, и соблюдаю трудовую этику на тренировках, поэтому всё зависит лишь от предпочтений тренера», – передаёт City Zone слова Уокера, ставшего шестикратным чемпионом Англии по итогам завершившегося розыгрыша Премьер-лиги.