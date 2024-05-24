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Уокер: «Почему бы нам не выиграть Премьер-лигу в пятый раз подряд?»

24 Мая 2024 • 23:34 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопрос о мотивации команды в новом сезоне.

«Горожане» в четвёртый раз подряд стали чемпионами Англии, на два очка опередив «Арсенал» по итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги. По словам Уокера, несмотря на постоянные успехи, мотивация команды не пострадает.

«Возможно, нам потребуется несколько дней, чтобы прийти в себя после начала предсезонной подготовке, но я могу заверить вас в том, что мы сразу возьмёмся за дело, когда начнётся новый сезон АПЛ. Мы постараемся вновь отстоять свою корону. Почему бы нам не выиграть чемпионат в пятый раз подряд?» – приводит журналист Саймон Байковски слова англичанина.

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Евро-Футбол.Ру,
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