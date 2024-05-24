Инсайдер Романо подтвердил интерес двух топ-клубов АПЛ к Олисе

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал об интересе к вингеру «Кристал Пэлас» Майклу Олисе со стороны других английских клубов.

По сведениям известного трансферного эксперта, на подписании 22-летнего игрока будут настаивать «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Переход может состояться после открытия летнего трансферного окна.

Стоимость Майкла Олисе оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги лидер атаки «Кристал Пэлас» записал на свой счёт десять забитых мячей и шесть результативных передач, проведя всего 19 матчей. Футболист пропустил значительную часть кампании из-за травм.