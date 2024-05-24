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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Инсайдер Романо подтвердил интерес двух топ-клубов АПЛ к Олисе

24 Мая 2024 • 22:32 Комментировать
Кристал Пэлас
5:0
Астон Вилла

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал об интересе к вингеру «Кристал Пэлас» Майклу Олисе со стороны других английских клубов.

По сведениям известного трансферного эксперта, на подписании 22-летнего игрока будут настаивать «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Переход может состояться после открытия летнего трансферного окна.

Стоимость Майкла Олисе оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В завершившемся розыгрыше Английской премьер-лиги лидер атаки «Кристал Пэлас» записал на свой счёт десять забитых мячей и шесть результативных передач, проведя всего 19 матчей. Футболист пропустил значительную часть кампании из-за травм.

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