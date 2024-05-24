Компани уже обсудил с «Баварией» трансферные планы клуба

Рулевой «Бёрнли» Венсан Компани готовится к назначению на пост главного тренера «Баварии».

Сделка по бельгийцу вот-вот будет закрыта. 38-летний наставник уже обсудил с руководством мюнхенского гранда вопросы трансферов и формирования состава, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Компани ясно дал понять, что намерен делать ставку на молодых футболистов, но также готов работать и с готовыми суперзвёздами.

Контракт Венсана Компани с «Бёрнли» рассчитан до 2028 года, и «Баварии», по некоторым данным, придётся выплатить английскому клубу порядка 10-15 млн евро в качестве компенсации.