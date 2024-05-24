«Пари Сен-Жермен» готов потратить внушительную сумму на усиление средней линии.

На прицеле гранда Лиги 1 по-прежнему находится Бернарду Силва, выступающий за «Манчестер Сити». По информации журналиста Бена Джейкобса, парижане рассчитывают подписать португальца, но также присматриваются и к другому хавбеку – Гави из «Барселоны». Приобрести 19-летнего испанца, впрочем, будет крайне трудно, поскольку каталонский клуб считает его неприкасаемым.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бернарду Силвы в 80 млн евро, а Гави – в 90 млн. Стоит отметить, что лидер «горожан» на десять лет старше восходящей звезды «сине-гранатовых».