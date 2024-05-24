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«ПСЖ» выбирает между Бернарду Силвой и звездой «Барселоны» слухи

24 Мая 2024 • 21:40 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

«Пари Сен-Жермен» готов потратить внушительную сумму на усиление средней линии.

На прицеле гранда Лиги 1 по-прежнему находится Бернарду Силва, выступающий за «Манчестер Сити». По информации журналиста Бена Джейкобса, парижане рассчитывают подписать португальца, но также присматриваются и к другому хавбеку – Гави из «Барселоны». Приобрести 19-летнего испанца, впрочем, будет крайне трудно, поскольку каталонский клуб считает его неприкасаемым.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бернарду Силвы в 80 млн евро, а Гави – в 90 млн. Стоит отметить, что лидер «горожан» на десять лет старше восходящей звезды «сине-гранатовых».

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