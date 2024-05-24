«Манчестер Сити» связался с окружением звезды «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс остаётся в числе трансферных целей «Манчестер Сити».

«Горожане» давно претендуют на бразильца, однако тот не торопится покидать ряды «сорок». Тем не менее, как сообщается в обновлённом отчёте Бена Джейкобса, «Манчестер Сити» по-прежнему всерьёз рассматривает возможность трансфера 26-летнего хавбека. Представители чемпионов Англии уже установили контакт с окружением игрока.

В контракте Бруно Гимараэса прописан пункт отступных в размере 100 млн фунтов стерлингов (около 117 млн евро), действующий до конца июня. Не исключено, что «Манчестер Сити» воспользуется этой опцией.