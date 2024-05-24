Маккенна не будет договариваться с другими клубами, пока не узнает о решении «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна ждёт, когда определится судьба Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский наставник «красных дьяволов» может быть уволен вскоре после финального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 25 мая. Одним из фаворитов на замену тен Хагу считается Киран Маккенна, на которого также претендуют «Челси» и «Брайтон». Как информирует журналист Пол Хёрст, 38-летний североирландец не будет давать согласия на работу в других клубах, пока не прояснится ситуация в «Манчестер Юнайтед».

Киран Маккенна в прошлом возглавлял молодёжную команду манкунианцев, а также работал ассистентом в основном составе. В минувшем сезоне специалист вывел «Ипсвич» в Премьер-лигу.