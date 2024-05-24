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Фанаты ставят на третье пришествие Моуринью в «Челси»

24 Мая 2024 • 18:35 Комментировать (2)

«Челси» расстался с Маурисио Почеттино и теперь ищет нового главного тренера. Любители футбола всерьёз верят в то, что лондонскую команду в третий раз в карьере возглавит Жозе Моуринью. В последние часы болельщики активно делают соответствующие ставки. Об этом рассказал букмекер Стив Фрит.

«С 10:15 до 10:50 все ставки на следующего тренера «Челси» были на Моуринью. За это время коэффициент упал – с 40/1 до 2/1», - сказал Фрит Evening Standard.

Жозе Моуринью тренировал «Челси» в 2004-2007 годах, а также в 2013-2015 годах. Под руководством португальца лондонская команда три раза становилась чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жозе Моуринью
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
24 Мая 2024 в 20:35
ай была п суперски 👍👍👍
lahmachyj
24 Мая 2024 в 19:35
Очередное подтверждение тупости пенсов.
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