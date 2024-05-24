Фанаты ставят на третье пришествие Моуринью в «Челси»

«Челси» расстался с Маурисио Почеттино и теперь ищет нового главного тренера. Любители футбола всерьёз верят в то, что лондонскую команду в третий раз в карьере возглавит Жозе Моуринью. В последние часы болельщики активно делают соответствующие ставки. Об этом рассказал букмекер Стив Фрит.

«С 10:15 до 10:50 все ставки на следующего тренера «Челси» были на Моуринью. За это время коэффициент упал – с 40/1 до 2/1», - сказал Фрит Evening Standard.

Жозе Моуринью тренировал «Челси» в 2004-2007 годах, а также в 2013-2015 годах. Под руководством португальца лондонская команда три раза становилась чемпионом Англии.