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«Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле

24 Мая 2024 • 18:12 Комментировать

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. «Горожане» хотят продлить контракт с испанским специалистом, о чём на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Отмечается, что «Манчестер Сити» не будет оказывать давление на Гвардиолу – решение по будущему полностью в руках тренера.

Если Гвардиола подпишет контракт, то он, вероятно, проведёт в «Манчестер Сити» более десяти лет. Испанский специалист принял английскую команду перед началом сезона 2016/2017. С тех пор «горожане» выиграли уже 17 трофеев.

В субботу, 25 мая, «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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