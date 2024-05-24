Пакета могут дисквалифицировать на 10 лет

Полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакета были предъявлены обвинения в умышленном получении жёлтых карточек в четырёх играх. Своими нечестными действиями Пакета якобы помогал людям выигрывать деньги на ставках. При этом до конца непонятно, мог ли бразилец ставить сам – доказательства этого пока лишь косвенные.

Британские СМИ, в частности the Sun, сообщают о том, что Пакета рискует столкнуться с дисквалификацией сроком на 10 лет. В таком случае на его футбольной карьере можно будет поставить крест.

В то же время Пакета обвинения отрицает. 26-летний футболист заявил о намерении очистить своё имя.