Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах кардинально сменил имидж. Футболист, которого фанаты привыкли видеть с пышной шевелюрой, постригся либо очень коротко, либо вообще под ноль. Салах опубликовал фото в социальных сетях в отражении зеркала, и разглядеть стрижку египтянина полностью сложно – нужно ждать более близких фотографий.

В сезоне 2023/2024 Салах провёл за «Ливерпуль» во всех соревнованиях 44 официальных матча, в которых забил 25 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров. Мерсисайдцы финишировали на третьей позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.