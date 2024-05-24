«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу

В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим главного тренера команды Эрика тен Хага. Как сообщает the Guardian, ссылаясь на хорошо осведомлённый источник, «красные дьяволы» решили уволить тен Хага.

Отмечается, что тен Хаг покинет тренерское кресло даже в случае завоевания кубка Англии. Соперником «Манчестер Юнайтед» в финале турнира будут соседи из «Манчестер Сити». Битва пройдёт на «Уэмбли» в субботу, 25 мая.

В качестве возможных преемников тен Хага называются Томас Тухель, Маурисио Почеттино, Киран Маккенна, Грэм Поттер и Томас Франк.

«Манчестер Юнайтед» занял в чемпионате Англии лишь восьмое место – это худший результат команды с 1990 года.