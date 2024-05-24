Бывший директор «Ромы» Тьягу Пинту был назначен на должность президента по футбольным операциям в «Борнмуте». Английский клуб объявил о том, что 39-летний португальский специалист приступит к своим обязанностям на следующей неделе.

Пинту находился без клубной прописки несколько месяцев – в начале года функционер покинул пост спортивного директора «Ромы». Ранее этот специалист на протяжении долгих лет работал в лиссабонской «Бенфике», в том числе на должности футбольного директора.

Отметим, что «Борнмут» занял 12-е место в завершившемся чемпионате Англии.