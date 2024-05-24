«Валенсия» требует за Мамардашвили на 10 миллионов больше, чем предлагает клуб из АПЛ

Испанская «Валенсия» допускает продажу своего голкипера Георгия Мамардашвили в летнее трансферное окно. В числе заинтересованных клубов находится английский «Ньюкасл», но если верить Sport Witness, «сороки» в настоящий момент предлагают на 10 миллионов евро меньше, чем требует «Валенсия».

Ранее сообщалось, что Мамардашвили также интересен французскому «ПСЖ», но команда Луиса Энрике также активно изучает вариант с приобретением Матвея Сафонова из «Краснодара».

Мамардашвили в этом сезоне провёл 36 матчей в чемпионате Испании, в 14 из которых сохранил свои ворота сухими. 23-летний грузин оценивается «Трансфермарктом» в 35 миллионов евро.