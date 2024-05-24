«Тоттенхэм» интересуется экс-полузащитником «Челси»

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои, ныне выступающий за «Ноттингем Форест», может продолжить карьеру в Лондоне. Интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Тоттенхэм», об этом рапортуют журналисты The Guardian.

Хадсон-Одои выступает за «лесников» с лета 2023 года. Полузащитник был приобретен у «Челси» за 3,5 миллиона евро. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Каллум принял участие в 29 поединках. На его счету восемь забитых мячей и одна голевая передача.