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Кепа не останется в «Челси», вратарю придётся найти себе новую команду

24 Мая 2024 • 11:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1 1.32 X 5.70 2 8.00
25.05 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага до сих пор не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Напомним, за «королевский клуб» испанец выступал на правах аренды из лондонского «Челси».

Как сообщает Marca, руководство «пенсионеров» не рассчитывает на Аррисабалагу, который зарабатывает в районе 160 тысяч евро в неделю. По этой причине испанскому голкиперу придётся искать новую команду.

Напомним, мадридский «Реал» принял решение не выкупать Аррисабалагу на постоянной основе. Причина заключается в том, что Кепа проиграл конкуренцию Андрею Лунину, который начинал сезон в качестве запасного.

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