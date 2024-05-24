Кепа не останется в «Челси», вратарю придётся найти себе новую команду

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага до сих пор не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Напомним, за «королевский клуб» испанец выступал на правах аренды из лондонского «Челси».

Как сообщает Marca, руководство «пенсионеров» не рассчитывает на Аррисабалагу, который зарабатывает в районе 160 тысяч евро в неделю. По этой причине испанскому голкиперу придётся искать новую команду.

Напомним, мадридский «Реал» принял решение не выкупать Аррисабалагу на постоянной основе. Причина заключается в том, что Кепа проиграл конкуренцию Андрею Лунину, который начинал сезон в качестве запасного.