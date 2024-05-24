Из «Арсенала» уйдёт полузащитник - названо имя

«У меня был разговор с руководством «Арсенала». Мы пришли к тому, что мне лучше сменить команду. Сейчас мой агент занимается моим трудоустройством. По контракту у меня еще один год и опция продления. Посмотрим, как все сложится», - передает слова полузащитника Tribal Football.