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Тренер «Палмейраса» подтвердил переход Эстевао Виллиана в топ-клуб АПЛ

24 Мая 2024 • 11:02 Комментировать (1)

Главный тренер «Палмейраса» Абель Феррейра рассказал о ситуации вокруг будущего 17-летнего вингера Эстевао Виллиана. Напомним, согласно ряду авторитетных источников, лондонский «Челси» заключил трансфер бразильца за 60 миллионов евро с учётом бонусов.

«В течение последнего года сперва Эндрик оформил трансфер в мадридский «Реал», а сейчас Эстевао переходит в «Челси». Если честно, мне никто ничего пока не подтверждал. Надеюсь, в будущем «Челси» успокоится и оставит нас в покое. Я немного напуган», – цитирует Феррейру журналист Бен Джейкобс.

Напомним, в услугах Эстевао были заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Абель Феррейра трансферы футбола - лето 2024 Эстевао Виллиан ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
24 Мая 2024 в 11:09
Хто-та урот)))
Пенсия видать? ;)
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