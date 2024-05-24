Тренер «Палмейраса» подтвердил переход Эстевао Виллиана в топ-клуб АПЛ

Главный тренер «Палмейраса» Абель Феррейра рассказал о ситуации вокруг будущего 17-летнего вингера Эстевао Виллиана. Напомним, согласно ряду авторитетных источников, лондонский «Челси» заключил трансфер бразильца за 60 миллионов евро с учётом бонусов.

«В течение последнего года сперва Эндрик оформил трансфер в мадридский «Реал», а сейчас Эстевао переходит в «Челси». Если честно, мне никто ничего пока не подтверждал. Надеюсь, в будущем «Челси» успокоится и оставит нас в покое. Я немного напуган», – цитирует Феррейру журналист Бен Джейкобс.

Напомним, в услугах Эстевао были заинтересованы такие клубы, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».