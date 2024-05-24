«Ливерпуль» пострадал сильнее всех в АПЛ из-за ошибок ВАР

Комиссия по ключевым эпизодам в матчах Английской премьер-лиги зафиксировала 31 ошибку системы ВАР по итогам минувшего сезона. Об этом отрапортовали журналисты телеканала ESPN.

Больше всех пострадал от оплошностей системы «Ливерпуль». Судьи ВАР вынесли четыре ошибочных решения не в пользу мерсисайдского коллектив. По три ошибки судьи допустили в отношении «Брайтона» и «Вулверхэмптона».

По итогам сезона «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Вторую строчку занял лондонский «Арсенал», а чемпионом стал «Манчестер Сити».

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