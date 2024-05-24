«Бавария» может заплатить за Компани в районе 10 миллионов евро

Мюнхенской «Баварии» придётся раскошелиться для того, чтобы пригласить в свои ряды главного тренера «Бёрнли» Венсана Компани. По информации от издания Bild, «бордовые» изначально просили сумму компенсации в размере 25 миллионов евро. «Бавария» же надеется заполучить бельгийца за 10 миллионов.

Сам Компани уже согласовал контракт с «Баварией», а до этого провёл продуктивные переговоры с руководством. Венсан с большой долей вероятности станет новым тренером мюнхенцев.

Напомним, ранее «Баварии» отказали такие тренеры, как Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Унаи Эмери, Ральф Рангник и многие другие специалисты. Клуб хотел сохранить Томаса Тухеля, но немец отказал руководству.