Каррагер назвал самого одарённого футболиста Англии - это не Беллингем

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о полузащитнике национальной сборной Англии и «Манчестер Сити» Филе Фодене.
«Джуд Беллингем – это феномем, а Фоден – самый одаренный футболист Англии. У Фила больше общего с испанскими или португальскими игроками. Его техника выделяется на фоне других англичан. Когда я вижу его игру на поле, то первые ассоциации возникают с Зиданом и Иньестой», - написал Каррагер.
В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги Фоден провел 35 матчей. На счету 23-летнего полузащитника 19 забитых мячей и восемь голевых передач.
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