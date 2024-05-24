Каррагер назвал самого одарённого футболиста Англии - это не Беллингем

«Джуд Беллингем – это феномем, а Фоден – самый одаренный футболист Англии. У Фила больше общего с испанскими или португальскими игроками. Его техника выделяется на фоне других англичан. Когда я вижу его игру на поле, то первые ассоциации возникают с Зиданом и Иньестой», - написал Каррагер.