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Почеттино с радостью возглавил бы «Манчестер Юнайтед»

24 Мая 2024 • 09:57 Комментировать

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «Челси» Маурисио Почеттино готов возглавить другую команду из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Джейсон Бёрт из The Telegraph, аргентинский специалист с радостью возглавил бы «Манчестер Юнайтед».

Напомним, манкунианцы по окончании сезона с большой долей вероятности расстанутся со своим главным тренером Эриком тен Хагом. Почеттино является одним из кандидатов на должность, которая вскоре станет вакантной.

Почеттино пару дней назад расстался с лондонским «Челси» по обоюдному согласию, так как не сошёлся с руководством в видении будущего команды. Под руководством аргентинца «синие» финишировали на шестом месте в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино
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