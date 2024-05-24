Почеттино с радостью возглавил бы «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «Челси» Маурисио Почеттино готов возглавить другую команду из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Джейсон Бёрт из The Telegraph, аргентинский специалист с радостью возглавил бы «Манчестер Юнайтед».

Напомним, манкунианцы по окончании сезона с большой долей вероятности расстанутся со своим главным тренером Эриком тен Хагом. Почеттино является одним из кандидатов на должность, которая вскоре станет вакантной.

Почеттино пару дней назад расстался с лондонским «Челси» по обоюдному согласию, так как не сошёлся с руководством в видении будущего команды. Под руководством аргентинца «синие» финишировали на шестом месте в чемпионате.