Цыганков интересен клубам АПЛ, но всё будет зависеть от «Жироны»

Полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков находится в сфере интересов целого ряда клубов из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в летнее трансферное окно многое будет зависеть от того, захочет ли «Жирона» продавать своего футболиста.

Источник сообщает, что в настоящий момент 26-летний Цыганков сосредоточен на последней игре в сезоне в составе «Жироны». Затем Виктор сосредоточится на Евро-2024, где его сборная Украины сыграет в одной группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

В нынешнем сезоне Цыганков записал на свой актив 6 голов и 6 результативных передач в чемпионате Испании.