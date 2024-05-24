Ширер назвал 11 лучших игроков сезона АПЛ - в списке Холанн и Палмер

Экс-нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер составил символическую сборную сезона Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В сборную Ширера попали следующие исполнители: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальянс, Деклан Райс, Мартин Эдегор (все - «Арсенал»), Родри, Эрлинг Холанн, Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Напомним, что по итогам сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». На втором месте финишировал лондонский «Арсенал», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».